PKK'nın dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren terörist İzmir'de yakalandı - Haberler

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PKK'nın dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren terörist İzmir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PKK'nın dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren terörist İzmir'de yakalandı

PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist, İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TORBALI, İZMİR (İHA) - PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist, İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir kişide, aynı ilçede jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A. isimli bir teröristin İzmir'in Torbalı ilçesinde olduğunu tespit etti. Hemen operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi'nde yakaladı.

FETÖ'den aranıyordu

Yine jandarma ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan R.K. isimli kişinin de Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Baskın yapan ekipler, şahsı kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

İki terör operasyonunda, gözaltına alınan C.A. isimli zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki R.K. isimli şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Torbalı, İzmir, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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