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PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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