PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi
3. Sayfa Haberleri
PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK-YBŞ'nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar'da etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa