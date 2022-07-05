PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şüpheli Gaziantep'te tutuklandı - Haberler

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PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şüpheli Gaziantep'te tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te, PKK/KCK örgüt mensuplarının ülkeye girişine yardım-yataklık yaptığı tespit edilen ve 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, PKK/KCK örgüt mensuplarının ülkeye girişine yardım-yataklık yaptığı tespit edilen ve 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, terör örgütünün sözde alt yapılanması olan YPS (Sivil Savunma Birlikleri) içerisinde faaliyet yürüten, 2018 yılında tutuklanan M.H.Ö. isimli örgüt mensubunun ülkeye ve Gaziantep'e gelmesinde yardım-yataklık yaptığı tespit edilen O.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan O.D. isimli şüpheli, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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