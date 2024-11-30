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PKK/KCK Üyesi Yabancı Şahıslar Gaziantep'te Yakalandı

PKK/KCK Üyesi Yabancı Şahıslar Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen iki yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.D. ve B.M. isimli şahıslar, Nurdağı ilçesinde saklandıkları adrese TEM, İstihbarat Unsurları, Asayiş Timleri ve 2 Komando Timi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi şahıslar, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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