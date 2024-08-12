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PKK/KCK üyesi hükümlü Esenyurt'ta yakalandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis tarafından yakalanan hükümlü, 'bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunmaktadır.

'Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genel asayiş uygulaması ve devriye görevini yoğunlaştıran Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde 10 Temmuz'da yaptığı devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı. Devriye ekipleri saat 10.00 sıralarındaki denetimlerde şüphelendiği kişiyi durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. GBT sorgusu yapılan kişinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu Yılmaz A. olduğu anlaşıldı. Hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Yılmaz A., polis tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yılmaz A., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz A. çıkarıldığı mahkemedeki işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt istanbul Kck PKK Güvenlik Terör Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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