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PKK/KCK Üyesi Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

PKK/KCK Üyesi Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Uzun süredir takip edilen Aslan, tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Avustralya'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Çiğdem Aslan'ın faaliyetleri adım adım izlendi. Sürdürülen yakın takip neticesinde İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği tespit edilen Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler İstanbul Havalimanı Avustralya Operasyon Güvenlik Politika İstanbul 3-sayfa Hukuk Kck PKK

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