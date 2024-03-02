PKK/KCK Teröristine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz yıl Konya'da yakalanarak tutuklanan PKK/KCK terör örgüt mensubu teröristin cezası belli oldu. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı zanlıyı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Konya ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyesi 1 kadın teröristin eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrası PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiği şeklinde bilgiler bulunan 'Xweza Lilaw' kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi. Ekipler, yaptıkları takip sonrası teröristin kaldığı eve baskın düzenleyerek örgüt üyesi Gülda Bebek'i yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen 1 adet lehim makinası, 1 adet ampermetre, 1 adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi. Örgüt üyesi Gülda Bebek, geçtiğimiz yıl Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröriste 7 yıl 6 ay hapis cezası

Polislere yönelik mutfak tüpüyle saldırı planladığını itiraf eden Gülda Bebek hakkında, 33 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan zanlı Gülda Bebek mahkemede, "Eylemi yapmaktan kendi isteğimle vazgeçmiştim" dedi. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı teröristi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - KONYA