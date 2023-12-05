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PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Mersin'de Yakalandı

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PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Hakkari'de yakalandıktan sonra getirildiği Mersin'de tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Hakkari'de yakalandıktan sonra getirildiği Mersin'de tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldığı ve M.H. kod adıyla faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edildiğinden hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından aranma kaydı çıkartılan, ayrıca 'basit yaralama' suçundan d arama kaydı bulunan M.Ç'nin İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmaları sonucunda M.H. kod adlı M.Ç., Hakkari'de yakalanarak Mersin'e getirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari Mersin PKK Güvenlik Terör Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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