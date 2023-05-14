PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa