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PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı

PKK/KCK-PYD/YPG üyesi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Haberler

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