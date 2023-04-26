PKK, KCK, PYD, YPG propagandası yapanlara şafak operasyonu

Tekirdağ genelinde, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütleri Pkk, KCK, PYD ve Ypg'nin propagandasını yaparak seçim sürecinde, örgütün Trakya'daki şehir yapılanmasında ve sosyal medya üzerindeki etkisini artırmaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli şafak baskınıyla eş zamanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; F.S., M.Y., M.Y., S.G. ve S.A., terör örgütü KCK, PYD, YPG ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda PKK terör örgütünün sözde bayrağı ve 1 adet kurusıkı tabancayla, çok sayıda doküman ele geçirildi. Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki şafak operasyonunda gözaltına alınan zanlılar, sorgulamaları yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - TEKİRDAĞ