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PKK, KCK, PYD, YPG propagandası yapanlara şafak operasyonu

PKK, KCK, PYD, YPG propagandası yapanlara şafak operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ genelinde, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütleri PKK, KCK, PYD ve YPG'nin propagandasını yaparak seçim sürecinde, örgütün Trakya'daki şehir yapılanmasında ve sosyal medya üzerindeki etkisini artırmaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli şafak baskınıyla eş...

Tekirdağ genelinde, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütleri Pkk, KCK, PYD ve Ypg'nin propagandasını yaparak seçim sürecinde, örgütün Trakya'daki şehir yapılanmasında ve sosyal medya üzerindeki etkisini artırmaya çalıştıkları tespit edilen 5 şüpheli şafak baskınıyla eş zamanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; F.S., M.Y., M.Y., S.G. ve S.A., terör örgütü KCK, PYD, YPG ve PKK propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda PKK terör örgütünün sözde bayrağı ve 1 adet kurusıkı tabancayla, çok sayıda doküman ele geçirildi. Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki şafak operasyonunda gözaltına alınan zanlılar, sorgulamaları yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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