PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliği esnasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliği esnasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum ve Milas İlçesinden nevruz kutlamalarında bazı şahısların terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü titizlikle yürüttüğü soruşturmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle mücadele ekipleri 7 şüphelinin evinde yaptığı aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrollü serbest bırakıldı.

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

Bodrum, Muğla, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title