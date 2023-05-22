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PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de...

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de...

3. Sayfa Haberleri

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Emre Şahin Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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