PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de...
3. Sayfa Haberleri
PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa