Üye Girişi
Haberler
Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

PKK/KCK Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

PKK/KCK Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesine gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 2'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde 'basın komitesi' yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır'da 9, İstanbul'da 7, Ankara'da 1, Adıyaman'da 1, Antalya'da 1, Batman'da 1 ve Sakarya'da 1 kişi yakalandı. Yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da yakalanan 9, Adıyaman'da yakalanan 1 şüpheli de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Şüphelilerden Eskişehir'de adliyeye sevk edilen Ahmet Ü. ve Hamza K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Van'da kayyum protestosu
img

Halep düştü, Rus savaş uçakları bombardımana başladı
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ... 2 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Akrep, Aslan, Başak burcu yorumu! 2 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir? Kahve falında tavus kuşu görmek ne demek? Eyüpspor'da kaç oyuncu eksik? Alanya'da deprem mi oldu? 29 Kasım Alanya deprem mi oldu? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Kahve falında kurt görmek ne demek? Başrolünde Kemal Sunal'ın olduğu 1976'da vizyona giren "Sahte Kabadayı" adlı filmdeki, Kemal'in babasının konuşkan papağanının adı nedir? Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.