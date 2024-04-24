PKK/KCK'nın yurtiçi yapılanmasına operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın yurtiçi yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şüphelilerin, örgütün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi (KCK/TDÖ) İdeolojik Alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren Basın/Yayın Komitesinin YRD (Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) içerisinde yer alan kişiler olduğu belirtildi. - İSTANBUL