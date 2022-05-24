Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Piyasaya sürülmeye hazır onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de, onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron getirerek piyasaya sürmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de, onlarca kilo kaçak tütün ve binlerce makaron getirerek piyasaya sürmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, M.M. isimli şahsın Kocaeli'ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 60 kilo kıyılmış tütün, 14 bin boş makaron ve 2 bin 400 dolu makaron ele geçirdi. Ürünlere el konulurken şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title