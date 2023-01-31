Piyasaya 3 milyon sahte dolar sürmek isteyen dolandırıcılar yakalandı Yabancı uyruklu dolandırıcılar vatandaşın şikayetiyle yakalandı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde piyasaya 3 milyon sahte dolar sürmek isteyen ve kendilerine yardım eden bir kişiyi de dolandıran yabancı uyruklu...

Piyasaya 3 milyon sahte dolar sürmek isteyen dolandırıcılar yakalandı

Yabancı uyruklu dolandırıcılar vatandaşın şikayetiyle yakalandı

İSTANBUL- İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde piyasaya 3 milyon sahte dolar sürmek isteyen ve kendilerine yardım eden bir kişiyi de dolandıran yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı. Sahte dolara çevrilen yüklü miktarda kağıt ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde 30 Ocak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu R.M.M.T. ve D.A.G.J. isimli şahıslar, sözde yasa dışı yollarla ülkeye soktukları 3 milyon doları piyasaya sürmek istediklerini belirterek, A.F. isimli Türk vatandaşıyla irtibata geçti. Daha sonra siyah renkte olan bir adet 100 doları yanlarında getirdikleri özel tozla tekrar dolar görünümüne kavuşturdukları öğrenilen şüpheli şahısların, kendilerine yardım etmesi durumunda A.F.'ye pay vereceklerini belirtti. Bu ortaklık karşısında şüpheli şahısların A.F.'den ilk etapta 10 bin dolar daha sonra ise bin dolar para istedikleri belirtildi. Bunun üzerine polise giderek dolandırılmak istendiğini anlatan A.F. şikayette bulundu. İhbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde şahısları yakalamak için çalışmalarına başlatıldı.

"Şahıs polisle iş birliği yaptı"

Polisle iş birliği yapan A.F. isimli Türk vatandaşı, Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde şüpheli şahıslar ile bir araya gelerek polis tarafından kendisine verilen ve önceden seri numaraları alınmış bin doları şüphelilere verdi. Şüpheli 2 kişi, parayı aldıktan sonra kasa içerisindeki siyah para boyutunda bulunan çok sayıda kağıtların, bir sonraki gün para olacağını belirterek adresten ayrıldı. Polis, adresten ayrılan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis daha sonra adreste yaptığı aramalarda, çok sayıda blok halinde siyah para olmayan kağıtlar ile bir adet ısıtıcı kasayı ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şüpheli R.M.M.T. ve D.A.G.J. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.