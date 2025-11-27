Piyade Er Yusuf Gönlüaçık Bingöl'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Askeri görevini yaptığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, Bingöl'de son yolcuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde askeri görevini ifa ettiği sırada geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Yusuf Gönlüaçık, memleketi Bingöl'e getirildi. Gönlüaçık bugün saat 14.00'te Bingöl Havalimanı'nda askeri törenle karşılandı. Havalimanındaki törenin ardından Gönlüaçık'ın naaşı konvoy eşliğinde Genç ilçesine getirildi. İlçe merkezinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gönlüaçık için Abdurrahim Özge Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Gönlüaçık, Kültür Mahallesi Kupar Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi. - BİNGÖL