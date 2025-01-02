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Pitbull Cinsi Köpeğin Kediyi Parçalaması Kamerada

Pitbull Cinsi Köpeğin Kediyi Parçalaması Kamerada
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İstanbul Avcılar'da ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, bir kediyi parçaladı. Olayın ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı ve köpek barınağa götürüldü.

İstanbul Avcılar'da, ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin kediyi parçaladığı anlar kameraya yansıdı. Köpek belediye ekipleri tarafından barınağa götürülürken, sahibi ise gözaltına alındı.

Olay, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gülizar A, pitbull cinsi köpeğini sokakta gezdirmeye çıkardı. Ağızlıksız olan köpek, kaldırımda bulunan bir kediyi tutup parçalamaya başladı. Durumu gören vatandaşlar panikle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Korku dolu dakikaların yaşandığı anlarda köpek, kediyi parçaladı. Bir süre sonra Gülizar A, köpeği ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlatırken, belediye ekipleri ise parçalanan kediyi kaldırdı.

Polis ekipleri, adresini tespit ettikleri köpeğin sahibi Gülizar A'yı gözaltına alırken, köpek ise belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Kadın hakkında ise 5199 Sayılı Kanun Maddesinden işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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