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Pişkin Hırsızlar, Gazeteciye 'Belki Seni de Soyarız' Dedi

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Amasya'da bir evden 36 bin TL çalan hırsızlık çetesi, yakalanmasının ardından gazetecilere pişkin bir cevap verdi. Hırsızların, çalınan paraları gizlemek için pamuk dolu yastık kullandığı ortaya çıktı.

Çaldıkları paralar pamuk dolu yastıktan çıkan pişkin hırsız gazeteciye: 'Belki seni de soyarız'

AMASYA - Amasya'da bir evden 36 bin TL'den fazla para çalıp kayıplara karışan hırsızlık çetesinin peşine düşen polis çalıntı paraları Samsun'da durdukları aracın içindeki pamuk dolu yastığın içinde buldu. Aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı. İçlerinden biri gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Belki seni de soyarız" şeklinde pişkince cevap verdi.

Eve geldiğinde şok yaşadı, polise başvurdu

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Mehmet Paşa Mahallesinde yaşayan S.G'ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı. Eve geldiğinde şok yaşayan ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanmamak için kıyafet değiştiriyorlar

Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2'si kadın 4 şahsı tespit etti. Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.

Paralar pamuk dolu yastıkta bulundu

Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pişkin hırsızdan gazeteciye: 'Belki seni de soyarız'

Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerden birinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız" cevabını verdi.

Pişkin Hırsızlar, Gazeteciye 'Belki Seni de Soyarız' Dedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa

Hırsızlık Amasya

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