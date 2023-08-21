Pişkin bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Gaziantep'te bir binadan bisiklet çalarak kaçan pişkin hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir binanın kapısının açık olduğunu gören hırsız, içeri girerek bisikleti alıp kayıplara karıştı. O anlar binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikletin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, kameraları inceledi. Kamera kayıtlarını polise teslim eden vatandaş, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP