Pınarhisar'da 22 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Pınarhisar ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 22 kilogram uyuşturucu ve bir şüpheli ele geçirildi. Kırklareli'nde ise aranan bir şüpheli yakalandı.
Pınarhisar ilçesinde bir evde 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Evciler köyünde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda evde 22 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Aranan şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde hakkında aranması bulunan şüpheli yakalandı.
Lüleburgaz ilçesinin Umurca köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri M.Y'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranma kaydının bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.