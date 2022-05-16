Son dakika haberleri: Pınar Gültekin cinayeti duruşması 20 Haziran'a ertelendi - Haberler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, duruşmayı 20 Haziran tarihine erteledi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Pınar Gültekin'in annesi Şefika ve babası Sıddık Gültekin hazır bulunurken, sanık Cemal Metin Avcı, Afyonkarahisar Yüksek Güvenlik Cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Maktulün yangına maruz kaldığı sırada olay mahallinde bulunduğu iddiaları ile hakkında dava açılan Mertcan Avcı, "Daha önce çok beyanda bulundum. Eski savunmalarım aynen geçerlidir. Beraatimi istiyorum. Raporlar zaten çelişkili" dedi.

Sorulan sorular üzerine Mertcan Avcı, "Varilin içine bakmadım. Bağ evinin içine hiç girmedim. Kapı açıktı. İçeri girmedim. Keşke netleşseydi. Keşke ölüm saati belli olsaydı. Benim aleyhime bir şey olmazdı" diye konuştu.

MERTCAN AVCI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Pınar Gültekin cinayetinde 12'nci duruşmada mahkeme tarafından, Kamil M. isimli işletmecinin dinlenme talebi mahkemece reddedildi. Savcı mütalaasında Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, Pınar'ın ölüm zamanının belirlenemeyeceğini belirterek, Mertcan Avcı'nın savunmalarını çelişki bulduğunu söyledi ve Mertcan Avcı'nın yeniden tutuklanmasını talep etti.

MERTCAN AVCI'NIN TUTUKLULUK TALEBİNE RET

Mahkeme, savunmalar için ek süre nedeniyle duruşmayı 20 Haziran tarihine ertelerken, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, diğerleri ile ilgili tutuklama taleplerinin reddine karar verdi.

(Bekir Tosun/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa