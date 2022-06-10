Piknikte yer kavgası kamerada - Haberler

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Piknikte yer kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Piknikte yer kavgası kamerada

Şanlıurfa'da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Şanlıurfa'da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle çıkan kavga caddeye taştı.

Edinilen bilgiye göre kavga, önceki Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde yaşandı. Piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı. Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu. Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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