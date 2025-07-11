Piknikte Mağaraya Düşen Genç Kurtarıldı

Piknikte Mağaraya Düşen Genç Kurtarıldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, piknik yaparken 5 metre yükseklikten düşen üniversite öğrencisi Kadir Ö., arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan gencin durumu iyi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piknik yaparken 5 metre yükseklikten mağaraya düşen genç ekiplerce kurtarıldı.

Olay, Konarı Kanyonu'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Kadir Ö. arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada gezinirken yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek mağaraya düştü. Gencin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarılan genç 1.5 kilometre sedyeyle ambulansa taşındı.

İlk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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