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Piknik alanlarında atlı devriye dönemi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Piknik alanlarında atlı devriye dönemi

Malatya'da Atlı Jandarma Timi, tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapmaya başladı.

Malatya'da Atlı Jandarma Timi, tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapmaya başladı.

Tarihi ve kültürel mekanları ile yüzyıllarca tarihe ışık tutan Malatya da güvenlik Atlı jandarma timleri tarafından sağlanıyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı tarafından 19 Temmuz 2022 tarihine kadar geçici olarak Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen, 3 Astsubay binici, 3 seyis, 3 at Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Atlı Jandarma Timi, özellikle tarihi, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu park, piknik alanları ve mesire yerlerinde görev yapıyor. Bu çerçevede bugünkü görevine başlayan Atlı Jandarma Timi Orduzu Pınarbaşı Mesire alnında piknik yapanları ateş yakmamaları, çevre ve doğayla ilgili suç oluşturabilecek davranışlarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte 19 gün süreyle 14 ayrı noktada görev yapacak olan Atlı jandarma timleri şehrin çeşitli tarihi ve turistik noktalarında gün boyu devriyelerini sürdürürken, uygulamanın kolluk kuvvetleri ile halk arasında iki yönlü iletişimi kolaylaştırması bekleniyor. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nevşehir Malatya 3. Sayfa Haberler

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