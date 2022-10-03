Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Pikapa tutundu ölümle burun buruna geldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Diyarbakır'da bisiklet ile paket servisi yapan genç, pikapa tutunarak ilerleyince ölümle burun buruna geldi.

Diyarbakır'da bisiklet ile paket servisi yapan genç, pikapa tutunarak ilerleyince ölümle burun buruna geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, paket servisi elemanı bir genç, bisikletiyle yanında ilerleyen pikapa tutundu. Kısa süre sonra yolda duran aracı fark eden pikap sürücüsü, frene asılınca bisikletli çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtularak bisikletinden düştü. O anlar tehlikeyi fark eden başka bir yolcu tarafından kaydedilirken yürekler ağza geldi.

(Murat Başal - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title