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Pikap şarampole uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Pikap şarampole uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Budaklı köyü yolunda meydana geldi. M.T. idaresindeki 38 AGD 076 plakalı Tata pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü M.T.'nin yanı sıra E.T., Z.T. ve A.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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