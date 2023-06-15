Pikabın motosikletiyle çarptığı anlar kameraya yansıdı
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Adana'da pikabın motosiklete çarpıp sürücüsünü yola savurduğu anlar kameralara yansıdı.
Adana'da pikabın motosiklete çarpıp sürücüsünü yola savurduğu anlar kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir motosikletli hızlı bir şekilde pikabın sağından geçmek istedi. O sırada dönüş alan pikap, motosikleti göremedi ve çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bu anlar kameralara yansıdı. Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa