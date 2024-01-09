Pikabın kasasından yola savrulan vatandaşların yaşadığı can pazarı kamerada
Hatay'da pikap ile tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikabın kasasından yola savrulan vatandaşların yaşadığı can pazarıysa kameraya yansıdı.
Pikabın kasasından yola savrulan vatandaşların yaşadığı can pazarı kamerada
HATAY - Hatay'da Tem Otoyolu üzerinde pikap ile tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası pikabın kasasından yola savrulan vatandaşların yaşadığı can pazarıysa kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi Tem Otoyolu üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki plakası belirlenemeyen tır, 01 DZ 140 plakalı skoda marka pikapla çarpıştı. Kazanın etkisiyle pikabın arka kasasında oturan 4 kişi yola savruldu. Kaza sonrası otoyolda can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası vatandaşların yaşadığı can pazarıysa kameraya yansıdı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.