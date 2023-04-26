Piiz müzik grubu davulcusunu darbeden sanığın tahliyesine itiraz

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbetmesi nedeniyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbetmesi nedeniyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Piiz müzik grubunun davulcusu olan Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbetmesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın tahliye edilmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak sanık Korkmaz'ın tahliyesine karar verilmişti. Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanığın yeniden tutuklanması için karara itiraz etti. Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dava dosyası Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - ANKARA