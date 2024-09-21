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Pickup ile Çarpışan Motosikletlinin Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, pickup ile çarpışan motosiklet sürücüsü 10 metre savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pickup ile çarpışan motosikletin sürücüsü metrelerce böyle savruldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pickup ile çarpışan motosikletli 10 metre sürüklenerek yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kullar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üç Evler Sokak'tan ana caddeye çıkan pickup, o esnada seyir halinde olan motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli havalanarak 10 metre sürüklendi. Meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Pickup ile Çarpışan Motosikletlinin Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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