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Peynir hırsızı kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Peynir hırsızı kameralara yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten peynir çalmaya çalışan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir marketten peynir çalmaya çalışan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılay semtinde bir kişi, girdiği marketin raflarından aldığı peynirleri montunun içine soktu. Bu sırada market çalışanı olayı fark ederek şahsı uyardı. Şahıs peynirleri yerine bıraktıktan sonra marketten ayrılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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