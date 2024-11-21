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Peygamber Efendimize Hakaretten Yargılamaya Alınan Kadın Hakkında Dava Açıldı

Peygamber Efendimize Hakaretten Yargılamaya Alınan Kadın Hakkında Dava Açıldı
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Sivas'ta, Peygamber Efendimize hakaret ve devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla tutuklanan Beyza Gürkan hakkında iki ayrı dava açıldı. Kadının toplam 29 farklı suç kaydı olduğu belirlendi ve hapis cezası istemiyle yargılanacak.

SİVAS (İHA) – Sivas'ta Peygamber Efendimize hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay önce tutuklanarak cezaevine konulan kadına iki farklı suçtan 6 ayla 1 yıl ve 1 yılla 4 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sivas'ta yaklaşık 5 ay önce sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler eden ve uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapan, ayrıca devlet büyüklerine hakaret eden Beyza Gürkan (22) Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yer tespit çalışmasının ardından Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gürkan 5 ay önce çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 29 ayrı suçtan kaydı olduğu anlaşılan kadınla ilgili iddianame hazırlanarak devlet büyüklerine hakaret suçlaması ile Sivas Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesinde, dini değerlere hakaret suçlaması ile ise 7. Asliye Ceza Mahkemesinde iki farklı dava açıldı. Suç makinesi kadının ilerleyen günlerde devlet büyüklerine hakaretten 1 yılla 4 yıl arasında, dini değerlere hakaretten ise 6 ayla 1 yıl arasında ceza istemiyle yargılanmasına başlanılacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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