Peygamber Efendimiz'e Yönelik Nefret Söylemi İddiası: Soruşturma Tamamlandı

'Soğuk Savaş' programında hadisi şerif üzerinden Peygamber Efendimiz ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapılması iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

'Soğuk Savaş' isimli sosyal medyadan yayınlanan programda 'içki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi şerifi üzerinden Peygamber Efendimiz ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, video içeriğinin halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, içeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatıldı.

"Soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu"

Şüpheli Enes Akgündüz'ün ifadesine yer verilen iddianamede, programın ana temasının gülmek ve güldürmek olduğunu söyleyerek, "Bana sorulan soruda Peygamber efendimizin hadisi olduğundan herhangi bir bilgim yoktu. Videoyu izlediğinizde de soruyu anlamadığım için afallayıp kaldığımı göreceksiniz. Ben muhafazakar bir ailede yetiştim. Ben de ailem gibi muhafazakar bir düşünceye sahip bir insan oldum. O anki heyecan durumuyla soruyu ve sorunun ne anlama geldiğini anlayamadım. Anlayamadığım için de bir cevap veremedim. Ben soruyu kesinlikle anlamadım. Anlamış olsam zaten tepki gösterir ve bu görüntülerin yayınlanmasına kesinlikle izin vermezdim. Karşı tarafın bana yöneltmiş olduğu soru karşısında bir cevap veremediğim için suçlu olmayı kabul etmiyorum. Böyle bir olaydan dolayı İzmir'den gözaltına alınarak İstanbul'a getirildiğim için çok üzgünüm ve pişmanım. Milyonlarca takipçisi olan bir kanala katılarak kariyerimi geliştirme düşüncesi ile katıldığım bu programın böyle bir olaya sebebiyet vereceği aklımın ucuna dahi gelmezdi" dedi.

"Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur"

Şüpheli Boğaç Soydemir ise ifadesinde, "Bahsi geçen sözün bir hadis olduğu bilmiyordum arkadaşlardan duydum normal söylenen bir söz olarak biliyordum hiç bir şekilde din hakkında ya da Peygamber efendimiz hakkında rencide edici bir şey söyleme niyetim yoktur. Bunun bir hadis olduğu öğrendiğimizde programın o kısmını yayından kaldırdık, gelen tepkiler üzerine kendi şahsi sosyal medya hesaplarımdan özür mesajı yayınladım. Suçsuzum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.