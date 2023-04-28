Petrol ofisinde otogaz tankeri alev aldı, faciadan dönüldü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, petrol ofisinde faciadan dönüldü, otogaz tankeri alev aldı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir Kuşdilli Mahallesinde 34 BIM 023 plakalı otogaz tankeri gaz boşaltımı yapmak için yanaştığı benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Benzin istasyonu çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangında çevrede bulunan vatandaşlarda itfaiye ekiplerini aradı. Polisin benzin istasyonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı olayda yangın büyümeden söndürüldü. Benzin istasyonu çalışanı Murtaza Şakar, "Tanker gaz boşaltımı yapmak için istasyona yanaştı ve bekliyordu. Aracın motorunda bir anda yangın çıktı. Bizler de yangın söndürücülerle müdahale ettik. İftaiye ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok. Büyük bir faciadan dönüldü. Bir anda kasa yanmaya başladı" dedi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken otogaz tankerinin motor kısmı kullanılamaz hale geldi. Polisin yaşanan olayla ilgili incelemesi sürüyor.