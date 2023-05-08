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Petrol istasyonunda husumetlisini vurdu: 1 yaralı

Petrol istasyonunda husumetlisini vurdu: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te petrol istasyonunda husumetlisi tarafından vurulan kişi yaralandı.

Kilis'te petrol istasyonunda husumetlisi tarafından vurulan kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde bulunan petrol istasyonunda meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli I.B. iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiye pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ö.G, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler

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