'Pes' dedirten hırsızlık kamerada...Eşofman çalarak kayıplara karıştı 3. Sayfa Haberleri 'Pes' dedirten hırsızlık kamerada. 'Pes' dedirten hırsızlık kamerada...Eşofman çalarak kayıplara karıştı BURSA - Bursa'da şüpheli bir şahıs, giyim mağazasının önünde duran eşofmanı çalarak kayıplara karıştı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs giyim mağazasının önünde duran eşofmanları gözüne kestirdi. Bir süre en uygun zamanı bekleyen şüpheli, fırsatını bulduğu an eşofmanlara bakıyormuş gibi yaparak aldı ve arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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