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Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarında

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki hırsızın bir mağazadan alışveriş yapar gibi ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar, çaldıkları ayakkabıları parlatıp kayıplara karıştı.

Bu kadarına da 'Pes' dedirten hırsızlık kamerada: Mağazada alışveriş yapar gibi ayakkabı çaldılar

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde binaya girerek adeta mağazadan alışveriş yapar gibi ayakkabı çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda site içerisine giren iki hırsız, adeta mağazadan alışveriş yapar gibi önce ayakkabı çaldı, sonrasında kendi ayakkabılarını parlatarak kayıplara karıştı. Hayrete düşüren hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin adeta bir mağazada alışveriş yapar gibi ayakkabıları seçtikleri ve daha sonra aldıkları parlatıcıyla ayakkabıları parlatıp uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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