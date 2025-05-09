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Perukla Firari Gezen Dolandırıcı Yakalandı

Perukla Firari Gezen Dolandırıcı Yakalandı
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.K., 6 ay boyunca kılık değiştirerek firari olarak dolaştı. Polis tarafından yakalanan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 20 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan ve 6 ay boyunca kafasına taktığı perukla kılık değiştirerek firari gezdiği tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 20 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası ve bin 200 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Ekipler takibe aldıkları şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde şahsın kafasına taktığı perukla kılık değiştirip ve 6 ay boyunca bu şekilde firari gezdiğini belirledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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