Peru'da Polisi Taşıyan Helikopter Acil İniş Yaptı
Peru'nun Amazonas bölgesinde düzenlenen bir operasyon sırasında 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş gerçekleştirdi.
Peru'nun Amazonas bölgesine bağlı Condorcanqui'de 11 polisin bulunduğu helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yaptı. Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
Helikopterin acil iniş nedeni henüz bilinmiyor. - LİMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa