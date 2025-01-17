Peru'da Polisi Taşıyan Helikopter Acil İniş Yaptı

Güney Amerika ülkesi Peru'da 11 polisi taşıyan helikopter, dağlık alana acil iniş gerçekleştirdi.

Peru'nun Amazonas bölgesine bağlı Condorcanqui'de 11 polisin bulunduğu helikopter, kaçak madenciliğe karşı düzenlenen operasyon sırasında dağlık alana acil iniş yaptı. Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Helikopterin acil iniş nedeni henüz bilinmiyor. - LİMA