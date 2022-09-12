Peru'da madende toprak kayması: 3 ölü 3. Sayfa Haberleri Peru'nun Lima bölgesinde bir madende meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti. Peru'nun Lima bölgesinde bir madende meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti. Peru'nun Lima bölgesindeki Yauricocha polimetalik madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 müteahhit hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Sierra Metals Inc şirketine ait madende yaşanan kaza sonrasında açıklama yapan Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkenin güvenlik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini söyledi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Dünyanın iki numaralı bakır üreticisi olan Peru'da madencilik ülke için önemli bir endüstri olarak görülüyor. - LİMA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Togo Cumhuriyeti Lima 3. Sayfa Haberler

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