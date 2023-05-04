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Peru'da hırsızlar 220 ayakkabı çaldı: Tüm ayakkabılar sağ tek taraf çıktı

Peru'da hırsızlar 220 ayakkabı çaldı: Tüm ayakkabılar sağ tek taraf çıktı

3. Sayfa Haberleri

Peru'da bir grup hırsız ayakkabı mağazasından 220 adet ayakkabı çaldı.

Peru'da bir grup hırsız ayakkabı mağazasından 220 adet ayakkabı çaldı. Ancak çalınan ayakkabıların hepsinin sağ tek taraf olduğu anlaşıldı.

Peru'nun Huancayo şehrinde gece yarısı bir ayakkabı mağazasına soyan 3 hırsız, piyasa değeri 13 bin dolar olan 220 adet ayakkabı çaldı. Polis memuru Eduan Diaz yaptığı açıklamada, olay yerinde incelemelerde bulunarak kanıtların toplandığını, parmak izi ve video görüntüleri sayesinde soyguncuların yerlerini tespit edeceklerini ifade ederken, soygunla ilgili olağandışı şeyin tüm ayakkabıların sağ taraflarının çalınması olduğunu belirtti.

Mağazanın sahibi çalınan ayakkabıların hepsinin orijinal markalı ürünler olduğunu açıkladı. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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