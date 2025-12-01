Haberler

Peru'da Heyelan: İki Tekne Battı, 12 Ölü

Peru'nun Iparia kentinde meydana gelen heyelanda iki tekne battı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı ve 2 kişi kayboldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Peru'da nehir kıyısında meydana gelen heyelanda iki teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Peru'nun Portillo eyaletinde yer alan Iparia kentinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Amazon Ormanları bölgesinde yer alan Ucayali Nehri kıyısında bulunan kentteki heyelanda iki tekne battı. Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Peru basını, teknelerin heyelan sırasında Iparia Limanı'nda olduğunu ve teknelerde aralarında öğretmenler ve doktorların bulunduğu çok sayıda yolcunun bulunduğunu ifade etti. - LİMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
