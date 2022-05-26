Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem - Haberler

Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13.1 kilometre güneydoğusunda deprem meydana geldi. Yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından hasar bildirilmezken, yaralan olmadığı belirtildi. Bolivya, Brezilya ve Şili'de de hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. - LİMA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa