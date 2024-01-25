Üye Girişi
Haberler

Pendikspor Futbolcusuna Emniyet Şeridi İhlali Cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Pendikspor'un Surinamlı futbolcusu Leandro Kappel, polis denetiminde emniyet şeridi ihlali yapınca 6 bin 439 lira para cezası aldı.

Pendikspor'un Surinamlı futbolcusu Leandro Kappel, polis ekiplerinin Maltepe'de yaptığı denetime takıldı. Emniyet şerit ihlali yapan Süper Lig oyuncusu ne olduğunu anlayamayınca kulüpten bir görevliyi telefonla aradı. Telefondaki kişinin Kappel'e tercümanlık yapıp durumu anlatmasının ardından polis tarafından Kappel'e 6 bin 439 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Maltepe D-100 karayolu İdealtepe mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında, araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı.

Pendikspor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Hollanda asıllı Surinamlı futbolcu Leandro Kappel ise polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetime takıldı. Otomobiliyle emniyet şeridine girerek trafik kurallarına uymayan Süper Lig oyuncusu polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu. Ekiplerin kimlik kontrolünün ardından aracından indirilmek istenen ünlü forvet bir süre aracında bekledikten sonra aracından indi. Kappel, ehliyetinin kontrol edilmesinin ardından Türkçe bilmemesi ve trafik polisleriyle anlaşamaması üzerine kulüpten bir görevliyi aradı. Telefondaki kişinin kendisine durumu izah etmesini isteyen Kappel, telefonunu polis memuruna verdi. Durumun kendisine anlatılması sonrasında Pendikspor'un forvet oyuncusu Leandro Kappel'e emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle 6 bin 439 Türk lirası idari para cezası kesildi. Ceza yedikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ünlü futbolcu aracına binerek denetim noktasından hızla uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendikspor Ceza Trafik Futbol 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title