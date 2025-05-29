Pendik TEM Otoyolu'nda Tır Devrildi
İstanbul Pendik'te sabah saatlerinde seyir halindeki bir tır devrildi. Olay sonrası trafik yoğunluğu meydana gelirken, sürücü hafif yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Pendik TEM Otoyolu'nda tır devrildi
İSTANBUL - Pendik Kurtköy'de sabah saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
Edinilen bilgilere göre TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hafif yaralanırken TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen vinç ile tırın yoldan kaldırılma çalışmalarına başlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa