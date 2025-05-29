Pendik TEM Otoyolu'nda tır devrildi

İSTANBUL - Pendik Kurtköy'de sabah saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü hafif yaralanırken TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen vinç ile tırın yoldan kaldırılma çalışmalarına başlandı.