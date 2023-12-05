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Pendik'teki Otel Yangını Davası Başladı

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Pendik'te çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 3 kişiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı. Otel sahibi, sorumluluğu olmadığını savundu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Pendik'te 3 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili sanıklar hakim karşısına çıktı. Otel sahibi savunmasında, "İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim. Herhangi bir sorumluluğum yoktur" dedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Pendik Doğu Mahallesi'nde 24 Mart 2023 tarihinde 7 katlı bir otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cihan Şah, Murat Şah cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen ve taraf avukatları da salonunda hazır bulundu.

"İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim"

Duruşmada savunma yapan otel sahibi Cihan Şah, "Resmi evraklarımız yangında yok oldu. Daha sonra belediyeye gidip resmi evrakları alıp dosyaya sunduk. İnsanın sevdiğini kaybetmesi nedir iyi bilirim. Her hangi bir sorumluluğum yoktur. Beraatime karar verilsin" dedi.

Otel müdürü Murat Şah ise, "Savcılık ifademi tekrar ederim. Yangın çıktığında ablamın evindeydim. Suçsuzum beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Elimden geleni yaptım"

Resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben yangında elimden geleni yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cihan Şah, Murat Şah ve Ayşe Arslanşen hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik Mahkeme Olaylar Ceza Soruşturma Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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