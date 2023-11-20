Pendik'te Zorla Araçta Bindirilen Kadın İddiası

Pendik'te bir araca zorla bindirildiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyaya yansıyan yabancı uyruklu kadın, alkolün etkisinde olduğu için arkadaşları tarafından araca bindirilmeye çalışıldığını öne sürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te bir araca zorla bindirildiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyaya yansıyan yabancı uyruklu kadın, alkolün etkisinde olduğu için arkadaşları tarafından araca bindirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir kadının, biri kadın 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada görüntülerde yer alanlardan T.G. ile araca zorla bindirilen yabacı uyruklu S.A'yı yakaladı.

Şüpheli T.G, ifadesinde olayın yaklaşık 3 ay önce yaşandığını belirtti.

S.A'nın ise alkolün etkisinde olduğunu belirterek, bunalıma girdiğinden dolayı kendisini yola attığını ve arkadaşları tarafından araca bindirilmeye çalışıldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.G. ve S.A, daha sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Yasal kalış süresi dolan ve oturma izni olmadığı anlaşılan S.A'nın sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.