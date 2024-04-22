Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Yol Vermeme Tartışması Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kamyon şoförünün bıçakla üzerine yürüyen otomobil sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Pendik'te trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kamyon şoförünün bıçakla üzerine yürüyen otomobil sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 20 Nisan Cumartesi günü Pendik Harmandere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü D.T., tehdit ve hakaretlerde bulunarak bıçakla tartıştığı F.K'nın üzerine yürüdü. F.K'nın olayı video ile kayda alması ve görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda D.T. yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında "tehdit ve hakaret" suçundan yürütülen tahkikat neticesinde 21 Nisan Pazar günü sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Olaylar Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title