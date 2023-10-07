Pendik'te Yol Verme Tartışmasında Sopalı Kavga

Pendik'te iki farklı noktada yol verme tartışmasına giden araç sürücüleri arasında sopalı kavga çıktı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te iki farklı noktada yol verme tartışmasına giden araç sürücüleri arasında sopalı kavga çıktı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te iki farklı noktada araç sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Velibaba Mahallesi'nde yol verme tartışmasına giren iki araç sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Araç sürücülerinden biri beraberindeki kişiyle birlikte tartıştığı sürücüyü sopalarla darp etti.

Minibüsten sopayla indi

İddaya göre, Pendik E5 karayolunda ise Gebze- Harem hattında çalışan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Minibüs şoförü aracından elinde sopa ile indi. İkili arasında çıkan tartışma diğer araç sürücülerin araya girmesi ile son buldu. Yaşanan her iki kavga da vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL